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Найти все первообразные функции f(x)=x^5-x^2
Математика
Найти все первообразные функции f(x)=x^5-x^2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F(x)=5x^6/6-2x^3/3. Вроде так
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