Письмо на немецком языке freizeit
Немецкий язык
Письмо на немецком языке freizeit
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Moskau, den... März Lieber ..., danke schon für define brief. Wann ich habe Freizeit ich sehe fern, gehe ins Kino, spiele gerne Füßball und lese Bücher. lch reite und bastle gern. Schreib bitte bald! Deine ...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Физика
Определить путь пройденный телом от начала движения при свободном падении?. Если ?? конце пути оно имело скорость 30 км/ч
Математика
Поезд проходит расстояние за 10 часов . Но если бы он проходил в час на 10 км больше , ??о ехал бы всего 8 часов. Определить расстояние и скорость ...