Найти задумунное число,если известно,что после увеличения его в 7 раз,а затем на 4 единицы получается число,на 52 единицы больше,чем само задуманное число(уровнением)
Математика
Найти задумунное число,если известно,что после увеличения его в 7 раз,а затем на 4 единицы получается число,на 52 единицы больше,чем само задуманное число(уровнением)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть задуманное число будет х, тогда получается уравнение х * 7 + 4=х+52 х*7+4=х+52 7х+4=х+52 7х-х=52-4 6х=48 х=48÷6 х=8 8 и будет задуманное число.
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