Найти задумунное число,если известно,что после увеличения его в 7 раз,а затем на 4 единицы получается число,на 52 единицы больше,чем само задуманное число(уровнением)

Математика

Найти задумунное число,если известно,что после увеличения его в 7 раз,а затем на 4 единицы получается число,на 52 единицы больше,чем само задуманное число(уровнением)

Автор: Гость