В классе 1100102 % девочек и 10102 мальчиков. сколько учеников в классе?

Информатика
В классе 1100102 % девочек и 10102 мальчиков. сколько учеников в классе?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3544353453453534535апап
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Составьте рассказ на английском. Опишите идеального соседа по комнате, что он дол??ен делать и что не должен.
Ответить
Русский язык
Составьте схему однородных членов предложения.
Ответить
Математика
Запиши число которое состоит из а) 7 единиц шестого разряда;б) 5 единиц пятого разряда и 2 единиц четвёртого разряда ;в)702единиц класса тысяч ;г)7...
Ответить
Окружающий мир
В чём источник побед России в великих войнах в начале 19 века
Ответить
Математика
Запишите в виде десятичной дроби: а)5147/1000 б)148/100
Ответить