Запишите в виде десятичной дроби: а)5147/1000 б)148/100

Математика
Запишите в виде десятичной дроби: а)5147/1000 б)148/100
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)  5,147 ; б)  1, 48 . Запятая "отодвигается" на кол -во нулей  в делителе.
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