Запишите в виде десятичной дроби: а)5147/1000 б)148/100
Математика
Запишите в виде десятичной дроби: а)5147/1000 б)148/100
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 5,147 ; б) 1, 48 . Запятая "отодвигается" на кол -во нулей в делителе.
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