|35|+ |-8|= помогите пожалуйста
Математика
|35|+ |-8|= помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Число в модуле не может быть отрицательным поэтому открываем модуль и пишем 35+8=43
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