Найти закономерность в построении последовательности и продолжить ее (не менее 3-?? последующих чисел) 111, 123, 145, 156, 178, 190, 212, 234
Математика
Найти закономерность в построении последовательности и продолжить ее (не менее 3-?? последующих чисел) 111, 123, 145, 156, 178, 190, 212, 234
Ответ(ы):
Гость:
До просто сначала увеличивается на 12 потом на 22 и так по очереди
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