Найти значение выражения 1/4+0,7=

Алгебра
Найти значение выражения 1/4+0,7=
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/4=0,25 0,25+0,7=0,95
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