Найти значение выражения 1/4+0,7=
Алгебра
Найти значение выражения 1/4+0,7=
Ответ(ы) на вопрос:
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1/4=0,25 0,25+0,7=0,95
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