Известно, что восьмой член арифметической прогрессии равен 6. Найдите, чему равна ??умма первых пятнадцати членов этой прогрессии.
Алгебра
Известно, что восьмой член арифметической прогрессии равен 6. Найдите, чему равна ??умма первых пятнадцати членов этой прогрессии.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A₈=a₁+7d=6 S₁₅=((2a₁+(15-1)d)/2)*15=(a₁+7d)*15=6*15=90.
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