Прижумай кароткие загадки о весне

Черчение
Прижумай кароткие загадки о весне
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Гость:
Идёт красавица, Земли касается, Где снег был, лёд, Трава цветёт.
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