8,17 x-3,84 x-1,85 x=1,95
Математика
8,17 x-3,84 x-1,85 x=1,95
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2,48х=1.95 х=1.95/2.48 Х=0.7
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