Решите пожалуйста задание по сокращению дробей
Алгебра
Решите пожалуйста задание по сокращению дробей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)4b б)y^-1 в)с/a^2 г)5/(b+1) д)3/(a-2)
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