Помогите по английскому составить текст о шотландии что вы знаете о Шотландии
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Помогите по английскому составить текст о шотландии что вы знаете о Шотландии
Ответ(ы) на вопрос:
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Шотландия-страна, являющаяся частью Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Шотландия занимает север острова Великобритания и граничит по суше с Англией. С других сторон окружена морями Атлантического океана: Северным морем на востоке, Северным проливом и Ирландским морем на западе и юго-западе. Помимо территории Великобритании, Шотландии также принадлежат около 790 островов. На английском: Scotland is a country that is part of the United Kingdom of great Britain and Northern Ireland. Scotland occupies the North of the island of great Britain and shares a land border with England. Other sides surrounded by seas of the Atlantic ocean: the North sea in the East, North channel and Irish sea to the West and South-West. In addition to the UK, Scotland also owns about 790 Islands
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