Найти значение выражения:-1.7021.06:(-5.2)-8*1.3 решить уравнение: 2х+0.7=0 -3х-5 1\6=0

Математика
Найти значение выражения:-1.7021.06:(-5.2)-8*1.3 решить уравнение: 2х+0.7=0 -3х-5 1\6=0
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как вижу, так и решаю.. извиняйте, плохо само задание сформулировано. №2.решить уравнение: (1)   2х+0.7=0         2х=-0.7         х=-3.5 Ответ:3.5 (2)   -3х-5 1/6=0         -3х-31/6=0         -18х-31=0         -18х=31         х=-1 13/18 Ответ:-1 13/18
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