Найти значение выражения:-1.7021.06:(-5.2)-8*1.3 решить уравнение: 2х+0.7=0 -3х-5 1\6=0
Математика
Найти значение выражения:-1.7021.06:(-5.2)-8*1.3 решить уравнение: 2х+0.7=0 -3х-5 1\6=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как вижу, так и решаю.. извиняйте, плохо само задание сформулировано. №2.решить уравнение: (1) 2х+0.7=0 2х=-0.7 х=-3.5 Ответ:3.5 (2) -3х-5 1/6=0 -3х-31/6=0 -18х-31=0 -18х=31 х=-1 13/18 Ответ:-1 13/18
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