Наколенники РАЗБЕРИТЕ ПО СОСТАВУ

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Наколенники РАЗБЕРИТЕ ПО СОСТАВУ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приставка - НА; корень -  КОЛЕН; суффикс -  НИК; окончание и. Основа слова:  НАКОЛЕННИК. Вот .
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