Наколенники РАЗБЕРИТЕ ПО СОСТАВУ
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Наколенники РАЗБЕРИТЕ ПО СОСТАВУ
Ответ(ы) на вопрос:
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Приставка - НА; корень - КОЛЕН; суффикс - НИК; окончание и. Основа слова: НАКОЛЕННИК. Вот .
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