Наличие какого специфического образования доказывает исчезновение из поля зрения одной из двух изображенных на ресунке фигур?
Биология
Наличие какого специфического образования доказывает исчезновение из поля зрения одной из двух изображенных на ресунке фигур?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Поле зрения – это пространство, которое может фиксировать неподвижный глаз. Выделяется два вида сужения полей зрения. Общее или глобальное сужение, также его называют «концентрическое» и сужение, носящее локальный характер. Второй вид характеризуется исчезновением зрения на определенном участке.Скотома – это «мертвая» зона в глазу, в которой зрение может полностью отсутствовать или иметь низкую остроту. Зачастую скотомы окружены участками с нормальным видением. Врачи различают два типа скотом. Абсолютная скотома – пятна, где зрение полностью отсутствует. Относительная скотома – островок, в котором зрение снижено. Также существуют цветовые скотомы – больные не видят определенных оттенков.
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