Наличие какого специфического образования доказывает исчезновение из поля зрения одной из двух изображенных на ресунке фигур?

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Поле зрения – это пространство, которое может фиксировать неподвижный глаз. Выделяется два вида сужения полей зрения. Общее или глобальное сужение, также его называют «концентрическое» и сужение, носящее локальный характер. Второй вид характеризуется исчезновением зрения на определенном участке.Скотома – это «мертвая» зона в глазу, в которой зрение может полностью отсутствовать или иметь низкую остроту. Зачастую скотомы окружены участками с нормальным видением. Врачи различают два типа скотом. Абсолютная скотома – пятна, где зрение полностью отсутствует. Относительная скотома – островок, в котором зрение снижено. Также существуют цветовые скотомы – больные не видят определенных оттенков.