Помогите решить.пожалуйста умоляю
Математика
Помогите решить.пожалуйста умоляю
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Ира 42, Саша- 42 + 14, Андрей- 42 + 14 - 4 Всего 42 + 56 + 53 = 151
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