Задание номер 8 . Если не сложно,то можно и ообъяснить.заранее очень благодарю

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1) АВ || А2В2 (по условию), значит А2АВВ2 является трапецией (по признаку) 2) Рассмотрим трапецию А2АВВ2 а) А2А1=А1А; ВВ1=В1В2 (по условию), значит А1В1 является средней линией трапеции А2АВВ2 б) А1В1 = (АВ + А2В2) / 2, где АВ=8 см, а А1В1=11 см Значит получается: 11 = (8 + А2В2) / 2 8 + А2В2 = 22 (перенесли 2, умножив её на 11) А2В2 = 14 см. 3) А1В1 || А3В3 (по условию), значит А3А1В1В3 является трапецией (по признаку) 4) Рассмотрим эту трапецию: а) А1А2=А2А3; В1В2=В2В3 (по условию), значит А2В2 — средняя линия трапеции А3А1В1В3. б) А2В2 = (А1В1 + А3В3) / 2, где А2В2=14 см, а А1В1=11 см. Значит получается: 14 = (11 + А3В3) /2 11 + А3В3 = 28 (здесь тоже переносится двойка в другую часть уравнения) А3В3 = 17 см. Вообще средняя линия трапеции находится полусумраки оснований данной трапеции, то есть, чтобы найти среднюю линию трапеции, тебе нужно сложить основания этой трапеции, а потом то, что проучилось, поделить на два. Опираясь на эту формулу нахождения средней линии трапеции, эту задачу можно было решить