Нам надо распределить на две колонки слова: family, apple, dad, Kate, name, snake, cat, late, hat, Dave - помогите, пожалуйста.

Английский язык

Нам надо распределить на две колонки слова: family, apple, dad, Kate, name, snake, cat, late, hat, Dave - помогите, пожалуйста.

Автор: Гость