Нам надо распределить на две колонки слова: family, apple, dad, Kate, name, snake, cat, late, hat, Dave - помогите, пожалуйста.
Английский язык
Нам надо распределить на две колонки слова: family, apple, dad, Kate, name, snake, cat, late, hat, Dave - помогите, пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 family dad Kate name Dave всё астальное во вторую
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