Установите соответствие между занятиями и формами дохода. Заполните пропуски и у??ажите в ответ последовательность цифр в виде целого четырехзначного числа (пример: 1234) Андрей купил акции крупной компании и получает ______. ...
Математика
Установите соответствие между занятиями и формами дохода. Заполните пропуски и у??ажите в ответ последовательность цифр в виде целого четырехзначного числа (пример: 1234) Андрей купил акции крупной компании и получает ______. Боря сдает квартиру и получает______. Вася работает менеджером в магазине и получает ______. Гриша положил деньги на вклад и получает ______. 1 - дивиденды, 2 - зарплату, 3 - процентный доход, 4 - ренту
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Андрей-1 Боря-4 Вася-2 Гриша-3 Значит ответ 1423 Но это немного не математика,пишите в нужные темы,это обществознание )
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