2^x+2^(x-1)+2^(x-2)=56
Математика
2^x+2^(x-1)+2^(x-2)=56
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2^х•( 1 + 0,5 + 0,25 ) = 56 2^х = 56 : 1,75 2^х = 32 2^х = 2^5 Х = 5
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