Водород реагирует с веществом формула которого: А)NaOH Б)N2 В)H3PO4 Г)CaO Напишите уравнения возможной реакции . расставте коэффициенты методом электронного баланса укажите окислитель и восстановитель процессы окисления и ...

Химия

Водород реагирует с веществом формула которого: А)NaOH Б)N2 В)H3PO4 Г)CaO Напишите уравнения возможной реакции . расставте коэффициенты методом электронного баланса укажите окислитель и восстановитель процессы окисления и восстановления

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