Наремонт потратилм 8 600 руб. из них 35% заплатили за работу, а остальное за строитель??ые материалы. Сколько руб. заплатили за строительные материалы. СПАСИБО ЗАРАНЕЕ!!!))

Математика

Наремонт потратилм 8 600 руб. из них 35% заплатили за работу, а остальное за строитель??ые материалы. Сколько руб. заплатили за строительные материалы. СПАСИБО ЗАРАНЕЕ!!!))

Автор: Гость