Наремонт потратилм 8 600 руб. из них 35% заплатили за работу, а остальное за строитель??ые материалы. Сколько руб. заплатили за строительные материалы. СПАСИБО ЗАРАНЕЕ!!!))
Математика
Наремонт потратилм 8 600 руб. из них 35% заплатили за работу, а остальное за строитель??ые материалы. Сколько руб. заплатили за строительные материалы. СПАСИБО ЗАРАНЕЕ!!!))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8600/100=86 - 1% 86*65=5530рублей заплатили за материалы. Ответ 5530 руб
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