Цитатный план 6 гдавы дубровского
Литература
Цитатный план 6 гдавы дубровского
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Рассуждения Дубровского о своем будущем. 2)Размышления у портрета матери. 3)Письма матери, адресованные отцу, написанные во время Турецкого похода. 4)Встреча с Архипом-кузнецом. 5)Приказ Дубровского вывести всех своих людей из дома и пожечь его. 6)Архип не выполнил приказ Дубровского открыть двери дома, а наоборот их запер. 7)Отъезд Дубровского. 8)Архип спасает кошку.
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