Объясните как проходил процесс перехода австрийской империи в Австро венгри срочно нужно

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Объясните как проходил процесс перехода австрийской империи в Австро венгри срочно нужно
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Гость:
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