Решите неравенство 8x-x²больше0
Математика
Решите неравенство 8x-x²больше0
Ответ(ы) на вопрос:
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8x - x^2 > 0 x^2 - 8x < 0 x(x - 8) < 0 x1 < 0, x2 < 8
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