Контрольные вопросы и задания 1) что изучается в синтаксисе ? 2) Какие члены предложения составляют грамматическу. ю основу предложения Какие члены предложения распространяют грамматическую основу На какие группы делятся предл...

Гость: Гость:

1) Строение предложений 2) Подлежащее и сказуемое 3) Второстепенные 4)По наличию главных чл. предл. - односоставные и двусоставные; по наличию второстепенных - распростанённые и нераспространённые; по цели высказывания - повествовательные, вопросительные и побудительные; по интонации - восклицательные и невосклицательные. 5) Она помогает передать интонацию голоса, выполняют в предложении выделительную и разделительную функции. 6) Ну, это уже я сказать не могу, ваш учебник не читала)