Контрольные вопросы и задания 1) что изучается в синтаксисе ? 2) Какие члены предложения составляют грамматическу. ю основу предложения Какие члены предложения распространяют грамматическую основу На какие группы делятся предл...
Русский язык
Контрольные вопросы и задания 1) что изучается в синтаксисе ? 2) Какие члены предложения составляют грамматическу. ю основу предложения Какие члены предложения распространяют грамматическую основу На какие группы делятся предложения по наличию главных и второстепенных членов цели высказывания и интонации чего нужна пунктуация? 6) какие пунктуационные правила вы изучили в этом разделе.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Строение предложений 2) Подлежащее и сказуемое 3) Второстепенные 4)По наличию главных чл. предл. - односоставные и двусоставные; по наличию второстепенных - распростанённые и нераспространённые; по цели высказывания - повествовательные, вопросительные и побудительные; по интонации - восклицательные и невосклицательные. 5) Она помогает передать интонацию голоса, выполняют в предложении выделительную и разделительную функции. 6) Ну, это уже я сказать не могу, ваш учебник не читала)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Водород реагирует с веществом формула которого: А)NaOH Б)N2 В)H3PO4 Г)CaO Напишите уравнения возможной реакции . расставте коэффициенты м...
Математика
История
Математика
Наремонт потратилм 8 600 руб. из них 35% заплатили за работу, а остальное за строитель??ые материалы. Сколько руб. заплатили за строительные матери...
Английский язык