Name something that is similar to a knuckle. then write to tell how the two things are alike.
Химия
Name something that is similar to a knuckle. then write to tell how the two things are alike.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Назовите то, что похоже на кулак. Потом напишите, чем эти две вещи похожи друг на друга.
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