Составте причасный оборот со словосочетаниями: 1) строящееся здание 2) много значемый 3)почитаемый всеме 4)колеблемый ветром 5)режущий нож

Русский язык
Составте причасный оборот со словосочетаниями: 1) строящееся здание 2) много значемый 3)почитаемый всеме 4)колеблемый ветром 5)режущий нож
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Здание, строящееся уже давно, наконец-то построили. 2.Книга, много значимая для меня, была утеряна. 3.Всеми почитаемый учитель, ушёл на пенсию. 4.Лист, колеблемый ветром, унесло далеко от дома, 5.Нож, режущий свёклу
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