Дай определения понятия все что добываетс и изготавляется человеком помогите даю 20 баллов
История
Дай определения понятия все что добываетс и изготавляется человеком помогите даю 20 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всё что добывается и изготовляется человеком это его труд и цель
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