Представители какого отряда ракообразных НЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ в пресных водоемах а)десятиногие б) веслоногие в) ветвистоусые г)усоногие. СРОЧНО ОТВЕТЬТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС ПЖЛ

Биология

Представители какого отряда ракообразных НЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ в пресных водоемах а)десятиногие б) веслоногие в) ветвистоусые г)усоногие. СРОЧНО ОТВЕТЬТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС ПЖЛ

Автор: Гость