Составьте слово которое содержит предложенные гласные буквы в указанном порядке

Биология
Составьте слово которое содержит предложенные гласные буквы в указанном порядке
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Гость:
1)- 2) цитоплазма 3) ядро
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