Какой объём этана можно сжечь, если для этого было использовано 50л выздуха?
Химия
Какой объём этана можно сжечь, если для этого было использовано 50л выздуха?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C2H6+3,5O2=2CO2+3H2O 50*0,2=10 объем прореагировавшего кислорода, 10/78,4=0,1275моль О2, 0,1275×22,4=2,8л С2Н6
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