При постоянном давлении 10^5 Па газ совершил работу 10^4 Дж .как изменился объем газа ?? этом процессе?

Физика

При постоянном давлении 10^5 Па газ совершил работу 10^4 Дж .как изменился объем газа ?? этом процессе?

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