Помргите пожалуйста сделать задание

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Помргите пожалуйста сделать задание
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.РОССИЯ-получила герцогство Варшавское  2.АНГЛИЯ- получила о. Мальту и Цейлон, Капскую землю  3.ПРУССИЯ -получила Рейнскую область и Вестфалию  4.АВСТРИЯ- получила Ломбардию и Венецию
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