Помргите пожалуйста сделать задание

Гость: Гость:

1.РОССИЯ-получила герцогство Варшавское 2.АНГЛИЯ- получила о. Мальту и Цейлон, Капскую землю 3.ПРУССИЯ -получила Рейнскую область и Вестфалию 4.АВСТРИЯ- получила Ломбардию и Венецию