Найти cos a, если sin a=0,8 ,а a-углом 2 четверти

Гость: Гость:

отсюда получаем Если а - угол второй четверти, то косинус этого угла отрицателен. (Вы понимаете почему это так? Или вам нужно объяснение? Пишите в комментариях.) Сам корень - арифметический - это значит, что он положителен либо равен 0. Так как значение косинуса отрицательно, то нужно взять знак минус перед корнем. Таким образом