Нанести на контурную карту пять крупных государств по площади и по населению, опр??делить плотность населения всех стран.

География
Нанести на контурную карту пять крупных государств по площади и по населению, опр??делить плотность населения всех стран.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
По площади:Россия,Канада,Китай,США,Бразилия По населению:Китай,Индия,США,Индонезия,Бразилия А чтобы узнать плотность, надо численность населения разделить на площадь государства
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