Нанести на контурную карту пять крупных государств по площади и по населению, опр??делить плотность населения всех стран.
География
Нанести на контурную карту пять крупных государств по площади и по населению, опр??делить плотность населения всех стран.
Ответ(ы):
Гость:
По площади:Россия,Канада,Китай,США,Бразилия По населению:Китай,Индия,США,Индонезия,Бразилия А чтобы узнать плотность, надо численность населения разделить на площадь государства
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Прочитай. Существительные в форме какого числа - единственного или множественног?? - нужно выбрать и вставить вместо точек? Почему? Объясни.Спиши. ...
Математика
Русский язык
Другие предметы