Многозначные предложения

Гость: Гость:

Простоять. 1. Провести или пробыть какое-нибудь время стоя. Простоять час в ожидании. 2. Пробыть в бездействии, в простое. Машина простояла сутки. 3. Просуществовать, не разрушаясь, сохраняясь. Дом еще простоит много лет. Ключ. 1. Открыть дверь ключом, гаечный ключ, найти ключ к решению задачи, снабдить сборник упражнений ключами, в овраге бьёт ключ, жизнь бьет ключом.