Напис 5 предл с фразеологизмами и подчеркнуть как члены предложения
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Напис 5 предл с фразеологизмами и подчеркнуть как члены предложения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гордіїїв вузол,адамове ребро,берегти,як зіницю ока,крутитися, як білка в колесі,У рот води набрати
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