Сравнение 11 и 13 параграфа 6 класс как они жили чем занимались и сравнить что делали те и те
История
Сравнение 11 и 13 параграфа 6 класс как они жили чем занимались и сравнить что делали те и те
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ыуррпвапвыапичосрваылваоопваоапк1 что такое сословия? чем различалось положение разных сословий и что в них было общего? 2 почему рост богатств католической церкви стал угрожать еёавторитету? какими средствами папы римские восстанавливали своё положение в обществе? 3 кого называли еретиком? как церковь боролась с еретиками? 4 какие изменения в отношения востока и запада внесли крестовые походы? пожалуйста очень нужна и срочна
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