Мне нужно правила корня
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Мне нужно правила корня
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Гость:
Корень — это главная значимая часть слова, которая выражает основное значение данного слова и общее лексическое значение всех однокоренных слов
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