Написать басню на тему кошка в клетке

Гость: Гость:

На дворе был солнечный день. кошка выбежала из дома. И тут она увидела маленьких сереньких мышек. Кошка сразу прыгнула на мышек,а мышки разбежались по разным сторонам. Хозяева увидели что у кошки в зубах мышка,и хозяева посадили кошку в клетку. Она учла урок. Что маленьких обижать нельзя!