Написать басню на тему кошка в клетке
Литература
Написать басню на тему кошка в клетке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На дворе был солнечный день. кошка выбежала из дома. И тут она увидела маленьких сереньких мышек. Кошка сразу прыгнула на мышек,а мышки разбежались по разным сторонам. Хозяева увидели что у кошки в зубах мышка,и хозяева посадили кошку в клетку. Она учла урок. Что маленьких обижать нельзя!
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