Яка подiя вiдбулася 1028 рокiв тому? А-заснування Киева б_ прийняття християнства в- з??снування запорозького козацтва г-вiдкриття трипiльськоi культури

История
Яка подiя вiдбулася 1028 рокiв тому? А-заснування Киева б_ прийняття християнства в- з??снування запорозького козацтва г-вiдкриття трипiльськоi культури
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
прийняття християнства 
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