Яка подiя вiдбулася 1028 рокiв тому? А-заснування Киева б_ прийняття християнства в- з??снування запорозького козацтва г-вiдкриття трипiльськоi культури
История
Яка подiя вiдбулася 1028 рокiв тому? А-заснування Киева б_ прийняття християнства в- з??снування запорозького козацтва г-вiдкриття трипiльськоi культури
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
прийняття християнства
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