Сколько ног у майского жука и к какому отделу они прикреплены?
Биология
Сколько ног у майского жука и к какому отделу они прикреплены?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У всех насекомых 3пары ног прикреплены к груди
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