Решите уравнения: д) 1/2 x - 3 = 2 - 1/3 x з) 2 x - 3/5 = 3/4 x - 1/2
Математика
Решите уравнения: д) 1/2 x - 3 = 2 - 1/3 x з) 2 x - 3/5 = 3/4 x - 1/2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не знаю почему,но мне кажется,что второе уравнение я решила неправильно...Но всё по действие...Должно быть верно
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