Прокомментируйте старинную пословицу или поговорку: "Хвали рожь в стогу, а боярина в гробу."

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Прокомментируйте старинную пословицу или поговорку: "Хвали рожь в стогу, а боярина в гробу."

Автор: Гость