Прокомментируйте старинную пословицу или поговорку: "Хвали рожь в стогу, а боярина в гробу."
Русский язык
Прокомментируйте старинную пословицу или поговорку: "Хвали рожь в стогу, а боярина в гробу."
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