Выпаривая 100 грамм воды из 400 грамм соли с массовой долей 50%.определить массовую до??ю соли в растворе после выпаривания

Химия
Выпаривая 100 грамм воды из 400 грамм соли с массовой долей 50%.определить массовую до??ю соли в растворе после выпаривания
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Масса соли 400*0,5=200г соли       400г-100%      . (-100г раствора H2O) 300 г           xг----50%     x=400*50/100=200 г соли 300-200=100г воды после выпаривания. x=200/300*100=66,7% (50%(400г)=(выпаривание)>66,7%(300г)
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