Написать десять парных слов с мягким знаком
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Написать десять парных слов с мягким знаком
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пень-день,мячь-плачь,ночь-дочь,мять-пять,лень-пень,бить-любить,кочька-дочька,дичь-бичь(не мат),мечь-сечь,печь-жечь
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