Написать десять парных слов с мягким знаком

Русский язык
Написать десять парных слов с мягким знаком
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пень-день,мячь-плачь,ночь-дочь,мять-пять,лень-пень,бить-любить,кочька-дочька,дичь-бичь(не мат),мечь-сечь,печь-жечь
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Как научиться понимать какое пропущено слово, являющееся при этом окончанием пер??ого слова и при этом началом второго?
Ответить
Русский язык
С данными корнями образуйтеглаголынеопределённой формыпри помощи суфиксов а я е и слова-жар- реш- чист- ум- руб- се- дар- бол- хохот- па- готов- уч...
Ответить
Русский язык
Расшифровать аббревиатуру Нефтегаз,ГУО
Ответить
Английский язык
Переведите предложение "Деревья уменьшают загрязнения" в пассивный залог
Ответить
Химия
Один из химических элементов, как считают химики, доставил им страдания и муки при изучении его свойств. Как они назвали этот элемент?
Ответить