Написать для машины программу умножение на 2числа

Информатика
Написать для машины программу умножение на 2числа
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