Клевер луговой и клевер ползучий

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Клевер луговой Многолетнее травянистое растение со стержневым корнем и клубеньками на нем. Стебель ветвистый, опушенный, высотой 15—50 см. Листья тройчатосложные, нижние — яйцевидные, верхние — эллиптические. Цветки красные различных оттенков, собраны в головки с листовидными обертками. Плод - односеменной боб яйцевидной формы. Цветет в мае — июле. Клевер луговой Клевер гибридный — многолетнее растение с трубчатыми восходящими ветвистыми стеблями высотой от 30 до 80 см Листочки обратносердцевидные или овальные. Цветочные головки густые, шаровидные, на длинноватых ножках, пазушные. Венчик из белого переходит в розовый, а при отцветании — в бурый. Плод продолговатый, плоский, с тонким околоплодником, содержит от 1 до 3 семян; вполне зрелые — тёмно-оливкового цвета. Цветёт летом, плоды даёт в конце лета и в начале осени. Цветы ароматные.